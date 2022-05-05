بيروت- خلدون قواص

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري أن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان وستبقى يدها ممدودة للشعب اللبناني الصامد ووقوفها وتضامنها معه بوجه كل الأزمات وترفض ممارسات القوى الظلامية المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان.



وقال في كلمة له خلال حفل اختتام مسابقة جائزة القرآن الكريم التي أقيمت في دارته باليرزة: المملكة العربية السعودية تقف مع عروبة لبنان وحضوره العربي، ونأمل أن يستعيد تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة.



وأضاف: المملكة تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة، وستظل يدها ممدودة للسلام.



وبدوره، قال مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، إن السعودية مملكة الخير، وأقولها بكل صدق وإخلاص، ولن نسمح لأي أحد أن يحاول التطاول عليها.



وتابع: السعودية تجمعنا معها أخوة عربية وإسلامية كبيرة، ونحن معروفون بالوفاء، والوفاء من ديننا وأخلاقنا، كل الوفاء للسعودية.

ثم وزع المفتي دريان والسفير البخاري جوائز مالية قيمة على الفائزين والمشاركين في المسابقة.