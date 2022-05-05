محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركة نفط الكويت مددت حتى 17 الجاري الموعد النهائي امام الشركات لتقديم عطاءاتها المتعلقة بمناقصة عقد لبناء منشأة اختبار طويلة الأجل في حقل الصابرية.



وكان الموعد النهائي السابق قد انتهى في 26 أبريل الماضي.



واضافت المجلة ان هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها شركة نفط الكويت جدولة موعد تقديم العطاءات، وكانت الشركة قد طرحت مناقصة المشروع في ديسمبر 2021، وحددت عندها الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 22 مارس.



وذكرت المجلة ان قيمة المشروع تقدر بحوالي 50 مليون دولار.



ويشمل نطاق العمل في المشروع بين امور اخرى انشاء مرفق اختبار طويل الأجل في حقل الصابرية بالاضافة الى مرفق آخر مؤقت، ووحدات استعادة الهيدروكربونات وتركيب أنظمة اختبار الآبار، تركيب نظام معالجة الغاز، تركيب نظام موازنة الغاز، تركيب نظم معالجة واعادة حقن المياه ونظم إعادة حقن الغاز وتخزينه، فضلا عن تركيب أنظمة استخلاص المياه ونظم معالجة الزيت الخام.



وختمت «ميد» بالقول ان المناقصة تعتبر واحدة من العديد من المناقصات في قطاع النفط والغاز في الكويت التي تم تأجيلها في الأشهر الأخيرة حيث تأثرت مشاريع النفط والغاز في الكويت بشكل سلبي بعدة عوامل رئيسية بما في ذلك المأزق السياسي المستمر في البلاد وتداعيات جائحة كورونا.