منذ أول أيام عيد الفطر السعيد، كانت شواطئ الكويت الوجهة الأولى للكثير من العوائل من مواطنين ومقيمين، حيث وجدوا فيها متنفسا لهم ولأطفالهم لقضاء أوقات ممتعة سواء في السباحة أو اللعب على الشواطئ، خصوصا مع غياب مراكز الترفيه الكبيرة التي عادة ما تكون المقصد الأول للعب والمرح والاستمتاع بأجواء العيد.



عدسة «الأنباء» رصدت بعض المواقع التي قصدها زوارها لقضاء بعض من الوقت ولإدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الأطفال وكانت الشواطئ المقصد الأول للكثيرين خصوصا شاطئ «المارينا» الذي تجمعت عنده مئات العوائل للاستمتاع بأجواء العيد من جهة ولكسر حدة ارتفاع درجات الحرارة من جهة أخرى.