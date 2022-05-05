عواصم ـ وكالات: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها صدت 11 هجوما في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الوقت الذي استمر فيه القتال حول مصنع آزوف ستال في ماريوبل.



وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الأميركية، أن الروس فقدوا السيطرة على عدة مناطق على حدود منطقتي نيكولايف وخيرسون، وأن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي لهجمات روسية متعددة على شرق البلاد.



وأضافت الهيئة أن الجيش الروسي يقوم بإعادة تجميع القوات في مناطق معينة ويتخذ تدابير لإعادة تعبئة جنود الاحتياط.



إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس إن مدنيين يحتاجون إلى الخروج من مخابئ محصنة تحت مصنع ازوفيستال للصلب آخر معقل للمقاومة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد قصف روسي أدى إلى تناثر ركام خرساني في المنطقة.



وتؤكد المقاومة الأوكرانية الشرسة لأكثر من شهرين في المصنع، إخفاق روسيا في السيطرة على المدن الكبرى في الحرب التي وحدت القوى الغربية في تسليح كييڤ ومعاقبة موسكو بفرض عقوبات.



ووعد الجيش الروسي بوقف أنشطته في آزوفستال خلال نهار الخميس وفي اليومين التاليين للسماح بمغادرة المدنيين بعد ما وصفه مقاتلون أوكرانيون بأنه «معارك دامية» منعت عمليات الإجلاء. وقال الكرملين إنه فتحت ممرات إنسانية من المصنع.



وفي كلمة ألقاها في الصباح الباكر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا جاهزة لتأمين وقف لإطلاق النار في ماريوبول، بصرف النظر عن مصنع الصلب.



وأضاف زيلينسكي «الأمر ببساطة سيستغرق وقتا لإخراج الناس من هذه الأقبية ومن هذه الملاجئ تحت الأرض. وفي الظروف الراهنة لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لشق الطريق عبر الحطام. علينا تنفيذ كل هذا يدويا».



وقال دينيس بروكوبينكو، قائد فوج آزوف الأوكراني، إن المقاتلين الأوكرانيين داخل آزوفستال يخوضون «معارك دامية صعبة».



وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الهجوم على المجمع شمل دعما جويا، ويبدو أن الصور التي نشرها مقاتلون مدعومون من روسيا تظهر الدخان والنيران التي تحيط به.



وقالت تيتيانا تروتساك، وهي امرأة تم إجلاؤها من آزوفستال بين عشرات الذين وصلوا إلى بلدة تسيطر عليها أوكرانيا هذا الأسبوع «نسأل الرب ألا يسقط المزيد من القذائف قرب المخابئ التي فيها مدنيون»، واصفة سيرها الذي استمر ساعتين ونصف لعبور مسافة قصيرة تتناثر عليها الأنقاض بالمصنع.



وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه لم يكن أحد من آزوفستال بين أكثر من 300 مدني تم إجلاؤهم الأربعاء من ماريوبول ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا.



وأضاف ينس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في رسالة بالبريد الإلكتروني «إننا على استعداد لمساعدة» أي مدنيين محاصرين

من جهة اخرى، أطلق الرئيس الأوكراني منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييڤ على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.



وقال في رسالة ڤيديو بالانجليزية نشرها على حسابه في تويتر «بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة «يونايتد 24»، وأضاف «كل تبرع مهم للنصر».



وقال زيلينسكي «جميع المبالغ ستحول إلى بنك أوكرانيا الوطني وترصد للوزارات المعنية»، مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات «كل 24 ساعة» حول كيفية استخدام الأموال.



ودعا المواطنين العاديين في أنحاء العالم لمساعدة كييڤ على دحر موسكو.



وقال «معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا»، وأكد أن أوكرانيا «ستتذكر دائما» هذه الإسهامات.



في غضون ذلك، قال الكرملين أمس إنه يدرك جيدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى في حلف شمال الأطلسي تزود الجيش الأوكراني باستمرار بمعلومات استخباراتية مؤكدا أن هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية هناك.



جاء ذلك في تعقيب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل نحو 12 من كبار القادة العسكريين الروس.



وأضاف أن هذا إلى جانب توريد الأسلحة الغربية «لا يساعد في سرعة استكمال العملية (الروسية) ولكن في نفس الوقت لن يعرقل تحقيق الأهداف المحددة».



ولدى سؤاله عن الإجراءات التي قد تتخذها روسيا ردا على ذلك قال بيسكوف «بالطبع يقوم الجيش الروسي بكل ما هو ضروري في هذا الشأن».



وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأميركية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.



وقالت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار إن «عددا كبيرا» من نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأميركية.



ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي بـ «غير المسؤولة» المعلومات بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لوكالة «فرانس برس» إن «الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم».



وأكدت واتسون «لا نقدم معلومات استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس».



وكتبت «نيويورك تايمز» أن جهود الاستخبارات التي تبذلها واشنطن لمساعدة توضيح أوكرانيا عن قرب في المعارك «تركزت خصوصا على تحديد الموقع وتفاصيل أخرى لمقار القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقل باستمرار».