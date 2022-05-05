مشاركة الممثل المصري محمد هنيدي ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان والكاتب محمد جراغ





سيكون زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على موعد للالتقاء بكوكبة من أبرز الأدباء والكتاب والممثلين الإماراتيين والعرب، ممن يتمتعون بحضور قوي في المشهد الأدبي والفني الموجه للطفل، حيث سيقضون أوقاتا ممتعة ومليئة بالفائدة والمعرفة، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجلسات، التي من شأنها أن تثري المهرجان الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بين 11 و22 مايو، تحت شعار «كون كونك» في مركز إكسبو الشارقة، والذي يقدم أكثر من 1900 فعالية مختلفة ما بين عروض فنية وورش عمل وجلسات نقاشية.



ويحل هذا العام ضيفا على المهرجان الفنان المصري الكبير محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال ومنها: مسلسل فولي، وسيد أندرويد، وأمير ورحلة الأساطير، وسوبر هنيدي، وعائلة سيمبسون، وتيمون وبومبا، وحصد العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، بعد أن حقق حضورا لافتا في المشهد الفني العربي.



ويسجل الكاتب السوري وملحن ومؤلف أغاني الأطفال الشهير الفنان طارق العربي طرقان، حضوره في المهرجان ليضفي تفاعلا وحيوية على محبيه من الأطفال والزوار، حيث يقترن اسمه بذاكرة عدد من الأجيال التي عاصرت أعماله منذ التسعينيات عندما بدأ العمل في مجال شارات مسلسلات الأطفال.



وتشارك في المهرجان من الإمارات العربية المتحدة ثلاث كاتبات، هن: الكاتبة والفنانة التشكيلية والنحاتة مريم الزرعوني، صاحبة الرواية الموجهة لليافعين «رسالة هارفرد»، والكاتبة أسماء الزرعوني سفيرة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ورئيسة مجلس أمناء ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، والأديبة فاطمة سلطان المزروعي، التي قدمت العديد من الورش في كتابة قصص الأطفال، وفازت بالعديد من الجوائز ولديها أكثر من 20 إصدارا.



وتضم لائحة ضيوف المهرجان من مصر الإعلامية والمذيعة قصواء الخلالي، والكاتب عمر طاهر، صاحب رواية «كحل وحبهان» وكاتب سيناريو مسلسل الكارتون «سوبر هنيدي»، والروائي عصام يوسف، صاحب رواية «ربع جرام» الأكثر مبيعا في مصر، والكاتبة في مجال أدب الأطفال فاطمة الزهراء مختار، والشاعرة وكاتبة الأطفال عفت بركات، صاحبة كتب الأطفال «هند تصنع الحكايا»، و«السمكة مرجانة»، والكاتبة والشاعرة أمل فرح، التي تعد من أهم كتاب الأطفال في مصر والمنطقة العربية، والناشر والرسام المصري مجدي الكفراوي، الشريك المؤسس لدار «شجرة» لنشر وطباعة وتوزيع كتب الأطفال.



ويشارك من سورية الكاتب في مجال أدب الأطفال جيكر خورشيد، الفائز بـ «جائزة الشارقة للإبداع العربي» عن قصة «ابن آوى والليث»، والكاتب د.هيثم الخواجة، المتخصص في مسرح الطفل، والكاتب والشاعر مهند ثابت العاقوص الذي أصدر عددا من الأعمال في أدب الطفل والناشئة، والحاصل على جائزة أفضل قصة قصيرة للأطفال عن قصته «أنت صرصار أيضا».



ومن الأردن تحل التربوية د.فادية دعاس ضيفة على المهرجان، وهي كاتبة أدب طفل بأكثر من 38 قصة، لتشارك ضيوف المهرجان خلاصة تجربتها الواسعة في هذا المجال، وتسهم في إثراء مخيلة الأطفال واليافعين من الزوار.



ومن الكويت يشارك الكاتب محمد جراغ، ناشر وصانع محتوى والرئيس التنفيذي لـ «مكتبة كشمش» المختصة بنشر كتب وقصص الأطفال والناشئة، ومن لبنان د.طارق البكري، أكاديمي وأديب متخصص بأدب الطفل واللغة العربية.



وتشارك من العراق انطلاق محمد علي، الخبيرة في مجال أدب وثقافة الطفل، والفنان المسرحي والكاتب والشاعر فلاح هاشم أحمد، وطبيبة الأطفال الكاتبة د.سندس العجرم، ومن البحرين الكاتب جعفر الديري، ومن سلطنة عمان الكاتب حمود بن علي الطوقي، ومن تونس الكاتب ميزوني بناني الذي فازت روايته «رحلة فنان» الموجهة للأطفال بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل والناشئة دورة 2021.