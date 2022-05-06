أعلنت شرطة فرانكفورت اعتقال أكثر من 30 شخصا في إطار إجراءاتها الأمنية قبيل مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم بين أينتراخت فرانكفورت ووست هام.

وغداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنجليزي ليل أمس، قالت الشرطة المحلية إن «أكثر من 30 شخصا اعتقلوا».

كما أفادت الشرطة بأن مشجعين اثنين لوست هام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى.

وأقدمت الشرطة على تفريق ما يقارب 800 مشجع لوست هام في محيط محطة الرئيسية للسكك الحديد في المدينة حيث «سعى أنصار الفريقين إلى المواجهة».

وتعرض مشجعون لوست هام ليل أول من أمس أيضا لهجوم من قبل مجموعة قيل إنها مكونة من 20 شخصا كانوا يرتدون قمصان أينتراخت فرانكفورت.

ويتواجه الفريقان في إياب نصف نهائي «يوروبا ليغ» اليوم، مع أفضلية للفريق الألماني الذي فاز على وست هام بمباراة الذهاب في لندن 2-1.