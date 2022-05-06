حذر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليڤربول، ريال مدريد الذي ضرب موعدا معه في نهائي دوري ابطال اوروبا اواخر الشهر الجاري بان «ثمة تصفية حساب» بين الفريقين، في اشارة الى اصابته في نهائي عام 2018 بين الفريقين والذي توج به الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

وقلب ريال مدريد تخلفه بشكل دراماتيكي امام مانشستر سيتي 0-1 حتى الدقيقة الاخيرة الى فوز 2-1 في الوقت الاصلي ثم 3-1 في الوقت الاضافي ليضرب موعدا مع ليڤربول في مباراة ثأرية.

وبعد المباراة مباشرة غرد صلاح على تويتر بقوله «لدينا حساب يجب تصفيته».

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي بعد مرة اولى عام 1981 عندما فاز الفريق الانجليزي بهدف وحيد لألن كينيدي. وللمفارقة، كانت تلك المباراة النهائية الاخيرة التي يخسرها ريال مدريد في دوري الابطال (بصيغتها السابقة والحالية)، اذا بلغ النهائي بعدها سبع مرات اعوام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 الى 2016 ثم 2018 وفاز بها جميعها.

وكان صلاح كشف بعد تأهل ليڤربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ڤياريال الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، انه يرغب بمواجهة ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرض لإصابة قوية في كتفه وقال لقناة «بي تي» البريطانية «لأننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجددا وآمل في التغلب عليهم».

وكان صلاح (29 عاما) قد تعرض لاصابة في نهائي 2018 عندما أسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضا، ما حرمه اكمال المباراة التي خسرها ليڤربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

واصبح ليڤربول أقرب إلى تحقيق رباعية تاريخية لناد انجليزي، بعد تتويجه بكأس الرابطة، بلوغه نهائي الكأس أمام تشلسي، نهائي دوري الابطال، وابتعاده بفارق نقطة يتيمة عن مان سيتي في صدارة الدوري الانجليزي قبل أربع جولات على النهاية.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس في 28 الجاري.