وعد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي، بأن يتعافى فريقه من آثار الخروج من الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سيتي كان على بعد دقائق فقط من التأهل إلى النهائي، بعد تقدمه بهدف على ريال مدريد الإسباني ليتفوق 5-3 في مجموع المباريات، وذلك في إياب الدور قبل النهائي.

لكن المباراة اتخذت اتجاها آخر بالنسبة للفريق الإنجليزي، بعدما سجل البرازيلي رودريغو هدفين لريال مدريد في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى أشواط إضافية.

ومع تأثر سيتي بما حدث، وضع الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد في المقدمة للمرة الأولى في المباراتين، بعدما سجل هدفا من ضربة جزاء.

ويتعين على مانشستر سيتي الآن الخروج سريعا من آثار تلك الهزيمة، مع تواصل السباق على لقب الدوري الإنجليزي بنهاية الاسبوع.

ولا يوجد أي مجال للخطأ أمام فريق المدرب غوارديولا، والذي يستضيف نيوكاسل يوم الأحد المقبل، حيث تستمر مطاردة ليڤربول له على الفوز باللقب مع وجود فارق نقطة وحيدة بينهما قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وقال مدرب سيتي «نحتاج للوقت الآن، ليوم أو اثنين، لكننا سننهض، يجب علينا أن نفعل ذلك مع جماهيرنا».

وأضاف «اللاعبون قدموا كل شيء، كنا قريبين جدا ولم نتمكن من تحقيق ذلك».

ويشعر غوارديولا بأن عودة ريال مدريد في المباراة جاءت من العدم.

وقال غوارديولا «هناك تاريخ طويل في الرياضة عن تلك المواقف التي تحدث، حينما تكون متفوقا مع تبقي عشر أو 15 دقيقة، ثم تكون تحت سيطرة الخصم وتحدث لك العديد من المشاكل، لكن ذلك لم يحدث».

وأضاف «ثم نجحوا في إيجاد ذلك وبعد دقيقة نجحوا مرة أخرى مع دعم جماهيرهم، كان ذلك صعبا، وجاء الحسم عبر ضربة الجزاء».