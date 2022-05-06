عنونت الصحف الإسبانية على صفحاتها الأولى في أعقاب التأهل التعجيزي لريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية على حساب مان سيتي.

وحقق النادي الملكي ثلاث «ريمونتادا» أمام باريس سان جرمان وتشلسي وسيتي ليجدد المواجهة مع ليڤربول في النهائي المرتقب في 28 الجاري على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بعد أربعة أعوام من موقعتهما في كييڤ.

وصل موسم مدريد المثير في أوروبا إلى آفاق جديدة، حيث عاد من الموت ضد مان سيتي، بعد أن تأخر 1-0 و5-3 في مجموع المباراتين حتى الدقائق الاخيرة قبل ثنائية البديل البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1 ليأخذ المباراة الى شوطين إضافيين.

ترجم بعدها القائد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الاضافي الاول ليمنح التقدم 3-1 و6-5 في مجموع المباراتين ويؤهل ريال مدريد الى النهائي السابع عشر، بعد خمسة أيام من تحقيقه لقب الدوري الاسباني للمرة الخامسة والثلاثين.

ومنذ إدخال دور الـ 16 الى المسابقة في موسم 2003-2004، أصبح ريال مدريد أول فريق يخسر مباراة في كل من ثمن، ربع ونصف النهائي وينجح في بلوغ النهائي.

كتبت صحيفة «أس» المقربة من الملكي على صفحتها الاولى «مدريد من عالم آخر»، فيما عنوت «سبورت» الكاتالونية المقربة من برشلونة «هذا مذهل»، وتابعت في عددها الصادر «هذا غير مفهوم في معايير كرة القدم العادية. التفسير يتجاوز الفهم العقلاني»، وتضيف «الأمر لا يتعلق بالموهبة هنا. إنها ببساطة قدرة غير مفهومة للتغلب على أكثر المواقف إحباطا».

حتى الدقيقة 89، بقيت جماهير البرنابيو تنشد «سي سي بويدي» (أي نعم بإمكاننا)، حين كان سيتي متقدما بهدفين في مجموع المباراتين.

هذه «الريمونتادا» ضد سيتي دخلت التاريخ، إلى جانب الفوز 5-1 على إنتر ميلان (بعد الخسارة 3-1 ذهابا) في نصف نهائي كأس الأندية البطلة عام 1985 (دوري الأبطال الآن) عندما بدأت تكتب سطور الليالي الأوروبية الأسطورية في البرنابيو.

أما بطل الأمسية رودريغو فقال «مع هذا القميص تعلمنا القتال حتى النهاية. كنا شبه ميتين ولكن بعد هدفي الأول، آمنا قليلا وقد حققنا الإنجاز مجددا».