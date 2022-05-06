بيروت ـ خلدون قواص

تقيد رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب كتلته المرشحون للانتخابات النيابية بعد لقائهم مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بالصمت الانتخابي الذي أعلنت عنه هيئة الإشراف على الانتخابات استنادا للمادة 78 من قانون الانتخاب.

وأكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من دار الفتوى ان للمواطن اللبناني حرية في المشاركة بالانتخابات النيابية أو عدم المشاركة بها، وشدد على ان وزارة الداخلية في جهوزية تامة لإنجاز العملية الانتخابية بنجاح دون أي عوائق، وهي فرصة للبنانيين حتى يدلوا برأيهم، لبناء وطنهم وغدهم ومستقبلهم.

ودعا بعد لقائه المفتي دريان اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، قائلا لهم: تريدون ان تغيروا، هذه فرصتكم للتغيير. تريدون لبنان أحسن، هذه فرصتكم لتروا من يمثلكم في البرلمان، لا اعلم اذا كان الامتناع يؤدي الى الغاية المرجوة، كلنا مواطنون، وكلنا شركاء بهذا الوطن، من واجبنا ان ندلي بأصواتنا، التخلف عن الانتخابات لا يفيد احدا ولا يفيد البلد، وهذا حق للمواطنين.

وأضاف: وزارة الداخلية عملت كل واجباتها حتى تكون الانتخابات مثالية وممتازة، وقد قمنا بتأمين كل التحضيرات اللوجستية، كما قمنا بتأمين كل التحضيرات الأمنية باجتماعات أمنية متتالية.

وتوقع مولوي ان تمر الانتخابات بنجاح: ونحن في وزارة الداخلية لن نطمئن، سنبقى حذرين ومتيقظين حتى يمر يوم الاستحقاق ولغاية صدور النتائج بنجاح.

من جهته، رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، بعد لقائه مفتي لبنان، ان الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية هو نوع من الاعتراف بأن المواطن تابع ومسير، بينما المشاركة تؤكد انه حر ومخير.

وقال إن المشاركة واجب وطني من أجل المساهمة في إنقاذ البلد وفي إحداث التغيير المطلوب للعودة الى القيم الوطنية والروحية التي بني عليها لبنان، والتي لا نريد له ان يتخلى عن هذه القيم.

وتابع: دور المرجعيات الروحية في لبنان المساهمة في تغليب حالة الأمل على حالة اليأس عند اللبنانيين والتي يواجهونها عند كل استحقاق، مسؤوليتنا الروحية والأخلاقية تجاه مجتمعنا على مساهمتنا في التأكيد على وطنيتنا، على عروبتنا، على انتمائنا العربي، على هويتنا الإسلامية، وعلى هويتنا الوطنية التي يجب أن نؤكدها من خلال مشاركتنا في الاستحقاق الانتخابي بهدوء، بحرية، برقي، وبكثافة.