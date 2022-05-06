بيروت ـ داود رمال

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ان الموقف اللبناني في مؤتمر «دعم سورية والمنطقة»، الذي سيعقد في بروكسل في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، سيكون بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن لبنان لم يعد باستطاعته تحمل النزوح السوري على اراضيه، وهو «لا يريد ان يساعدوا النازحين فيه، او ان يساعدوه هو، فنحن نهتم بأنفسنا اذا عاد النازحون السوريون إلى بلادهم»، وشدد على اننا «سنطبق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في حكومة الرئيس حسان دياب في هذا السياق»، ونريد ان نتعاون مع الأمم المتحدة الا انه يجب ان نأخذ في الاعتبار مصلحتنا لا ان يملوا هم علينا مصلحتنا فنحن نعرفها.

كلام بوحبيب جاء بعد ترؤس رئيس الجمهورية اجتماعا امس في قصر بعبدا، حضره الوزير بوحبيب، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وممثلو رئاسة الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

كما حضر الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشاران ريمون طربيه واسامة خشاب. وخصص الاجتماع للبحث في الموقف اللبناني الذي سيبلغ خلال مؤتمر بروكسل الذي يعقد بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

واطلع عون من سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن على التحضيرات التي أجرتها السفارة اللبنانية في دولة الامارات لاجراء الانتخابات النيابية يوم الاحد المقبل في أبوظبي ودبي، لاسيما ان دولة الامارات هي الدولة العربية التي سجل فيها اكبر عدد من الناخبين قارب الـ 25 الف ناخب.

كما اطلع السفير دندن الرئيس عون على أوضاع الجالية اللبنانية في الامارات إضافة إلى مواضيع أخرى تتناول العلاقات اللبنانية ـ الإماراتية. وعرض السفير دندن لرئيس الجمهورية الاتصالات التي رافقت اطلاق د.ريشار خراط بعد توقيفه في الامارات حيث أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير دندن ومتابعته قضية د.خراط منذ توقيفه وحتى اطلاق سراحه.