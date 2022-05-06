القاهرة ـ ناهد إمام

أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية، على نحو يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وقال الوزير، في بيان، «نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية في منتصف مايو 2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر2022.

ووجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة ACI من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg.

من جانبها، أكدت د.منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، الاستمرار في تنفيذ توجيهات د.محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية منتصف مايو الحالي.

وقالت انه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيا، بمقر الوزارة أو أونلاين لكل أطراف المنظومة الجمركية سواء مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام ACI بالموانئ الجوية، في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

وأضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام ACI الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام ACI، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

وأضاف أنه في إطار حرص المصلحة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع منظومة ACI، تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات على مدار 24 ساعة عبر الواتساب رقم 01222200899، والبريد الإلكتروني [email protected] حول منظومة ACI بالموانئ البحرية أو الجوية.

وأشار إلى أننا تلقينا أكثر من 35 ألف استفسار لمجتمع الأعمال حول نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ بدء تطبيقه بالموانئ البحرية وحتى الآن، وتم الرد عليها بشكل فوري.