القاهرة ـ هناء السيد

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة جبل الهريدي بسوهاج والتابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن احدى نقاط التفتيش والمراقبة من عصر الملك بطليموس الثالث.

كما قامت البعثة باستكمال أعمال الحفائر الخاصة بالكشف عن بقايا المعبد البطلمي والذي نجحت بعثات المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أجزاء منه خلال مواسم حفائر سابقة في أوائل ألفينيات القرن الحالي.

وقال د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نقطة التفتيش المكتشفة عبارة عن مبنى من الطوب اللبن والآجر يشبه ما يسمى بمبنى البرج (Tower House)، تم بناؤه بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة في النيل.

وأضاف أن المعبد المكتشف تم تكريسه للإلهة إيزيس وهو يعود لعصر الملك بطليموس الثالث (يورجتيس) ويمتد بطول 33م وعرض 14م، بمحور من الشمال إلى الجنوب.

أما عن تخطيطه فقال د.أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إنه يتكون من صالة مكشوفة مستطيلة الشكل يتوسطها صف مكون من أربعة أعمدة يليه صالة مستعرضة يتوسطها عمودان تؤدي إلى قدس الأقداس ويتوسط المعبد من الغرب سلم وشكلت أرضية المعبد من البلاطات الحجرية من الحجر الجيري المحلي.

وخلال أعمال الحفائر عثرت البعثة في الجهة الشمالية للمعبد على حوض للتطهير من الحجر الجيري ولوحة نذرية للمعبد، كما عثرت في الناحية الشمالية على عدد 5 أوستراكات عليها كتابات بالخط الديموطيقي، بالإضافة إلى 38 عملة معدنية تعود إلى العصر الروماني وجزء صغير من عمود من الحجر الجيري بالإضافة إلى الكشف عن بعض العظام الحيوانية، والتي تبين من خلال دراستها أنها كانت تمثل طعام كهنة المعبد.

من جانبه، قال محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن بيوت أحد رؤساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم، بالإضافة إلى ما يقرب من 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، تباينت تخطيطها فمنها مقابر محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

وقد عثر بداخل المقابر التي تعود للعصر البطلمي على عدد 30 بطاقة مومياوات والتي كانت تعد بمنزلة تصريح للدفن مكتوبة باللغة اليونانية القديمة فقط والخط الهيراطيقي والديموطيقي مع بقايا رفات آدمية وبقايا مومياوات وعادة ما تتضمن تلك البطاقات اسم المتوفى واسم والده أو والدته وموطنه ومهنته وعمره عند الوفاة بالإضافة إلى بعض الأدعية الخاصة بالآلهة المصرية القديمة.

وقد قامت البعثة كذلك ببعض أعمال التوثيق لمجموعة من المحاجر الموجودة بالموقع منها محجر للملك رمسيس الثالث من الأسرة الـ 19، حيث قامت البعثة بتنظيفه وتقوية اللوحة الصخرية الخاصة برمسيس الثالث والذي تم ذكرها في برديه هريس بأن الملك رمسيس الثالث أوفد 38 عاملا ماهرا من عمال المحاجر لهذه المنطقة (جبل هريدي) لقطع الأحجار لبناء معبد له في الإقليم العاشر، بالإضافة إلى ثلاثة محاجر بطلمية لكل من (بطليموس الثالث والرابع والخامس وبطليموس الثاني عشر) مما يثبت أن منطقة جبل الهريدي كانت مصدرا للأحجار في العصر البطلمي نظرا لجودة الأحجار بهذا الموقع.