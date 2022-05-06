وكالات: هطلت أمطار غزيرة على مناطق في المسال السوري ادت الى تشكل السيول ودخول المياه لعدد من المنازل وتعرض المخيمات لاضرار بعد ايام قليلة على عاصفة اسفرت عن تضرر عشرات الخيم ايضا قبل ساعات من حلول عيد الفطر.

وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» أمس إن الهطولات المطرية الغزيرة خلال ساعات أدت إلى وقوع أضرار في 19 مخيما للنازحين في شمال غربي سورية.

وأضاف الفريق، في بيان عبر صفحته في موقع فيسبوك، أن أضرار الهطولات المطرية تركزت ضمن المخيمات المتضررة سابقا، وخاصة ضمن الطرق الداخلية في المخيمات الواقعة ضمن قطاع ريف إدلب الشمالي وأجزاء من مخيمات ريف حلب.

وأشار البيان إلى فرق «منسقو استجابة سوريا» حاولت الوصول المخيمات المتضررة من جديد لإحصاء الأضرار الأخيرة، مع مخاوف من زيادة الفعالية الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأكد الفريق ضرورة تقديم الدعم الإنساني بشكل فوري في كافة المخيمات، والتركيز على أعمال البنية التحتية وإصلاح الطرقات، لافتا إلى أن المخيمات تشهد بشكل عام ضعفا كبيرا في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات العاملة في المنطقة.

وحمل البيان الجهات المعنية كافة، بما فيها الجهات المسيطرة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولية التأخر في تعويض الأضرار وزيادة مأساة النازحين في مخيمات النازحين.

وكان الدفاع المدني السوري قال، في 1 الجاري، إن عاصفة مطرية ترافقت برياح شديدة، ضربت مناطق شمال غربي سورية.

وأدت الأمطار الغزيرة حينها لتشكل السيول التي خلفت أضرارا في المخيمات التي تؤوي أكثر من مليون ونصف مهجر، بحسب الدفاع المدني.

وذكر الدفاع المدني أن العاصفة المطرية تركزت على مناطق الباب واعزاز وجرابلس في ريف حلب، حيث استجابت فرق الدفاع لـ 12 مخيما في ريفي حلب وإدلب.

وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي والتي تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل أو اقتلعتها الرياح، حينها أكثر من 30 خيمة، في حين تضررت أكثر من 70 خيمة بشكل جزئي.