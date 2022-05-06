وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف نص على ما يلي



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزاراتكم والجهات التابعة لكم منذ السنة المالية 2017/2018 حتى 2020/2021، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات.

2 - عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير، وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟

3 - هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة لكم بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين إن وجدت.

4 - هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟