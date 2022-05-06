أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين السيدة "كارين جان بيير" سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض؛ لتحل محل جين ساكي، حيث ستبدأ عملها في 13 مايو.

وأثنى بايدن - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية اليوم - على كارين بيير، قائلاً: إنها لا تملك الخبرة لهذه المهمة "الصعبة" فقط، بل إنها ستواصل "قيادة الطريق في التواصل بشأن عمل إدارة بايدن هاريس".

وأضاف بايدن أن كارين سوف تكون أيضاً "صوتاً قوياً يتحدث بالنيابة عني وعن هذه الإدارة".

وتشغل جان بيير حالياً منصب النائب الأول للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض.