ينطلق المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في جولة تشمل النرويج وبريطانيا تستمر 6 أيام تستمر إلى 11 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الهدف من زيارة كيري هو الانخراط مع نظرائه الحكوميين لتسريع وتيرة التعاون لمعالجة أزمة تغير المناخ .

وأفادت بأنه من بين هذه السبل الحد من انبعاثات الميثان العالمية وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.

ومن المقرر أن يلتقي كيري خلال جولته فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة" وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري وممثلين من قطاعي الأعمال والتمويل وقادة حكوميين في كلا البلدين.