كشف استطلاع حديث للرأي أن 54% من الألمان تساورهم مخاوف من أنهم لن يظلوا قادرين قريبا على الحفاظ على مستوى معيشتهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث التجارية في كولونيا أن حوالي ثلثي الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتزمون تقليص الإنفاق بسبب التضخم.

ومن أجل التوفير، يعتزم المستهلكون التركيز على اقتناص العروض الخاصة في كثير من الأحيان والمفاضلة بين أسعار المنتجات بصورة أكبر. ويعتزم نحو نصف الألمان أيضا تقليص عطلتهم الصيفية، ويفترض أربعة من بين كل خمسة ألمان أن الزيادة الحالية في أسعار العديد من المنتجات هي مجرد البداية.

وقال نحو 40% من الألمان إنهم قد أجلوا خطط شرائهم منذ بداية حرب أوكرانيا، وشمل ذلك على وجه الخصوص خطط متعلقة بالمنازل وتجهيزاتها. وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن العديد من الألمان أيضا مترددين في إجراء عمليات شراء جديدة في الأزياء والإلكترونيات.