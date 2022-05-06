سيحصل الممثل الأميركي فورست ويتيكر الحائز جائزة أوسكار على سعفة ذهبية فخرية خلال مهرجان كان السينمائي بنسخته الخامسة والسبعين التي ستقام بين 17 أيار/مايو و28 منه في المدينة الساحلية الفرنسية، على ما أعلن المنظمون الخميس.

ويخلف الممثل الذي حصل على جائزة أفضل أداء في مهرجان كان سنة 1988 بفضل دوره في شخصية عازف الجاز تشارلي باركر في فيلم "بيرد" لكلينت إيستوود، مواطنته جودي فوستر التي حازت التكريم عينه العام الماضي.

وقال المندوب العام للمهرجان تياري فريمو في بيان "من خلال استقبال فورست ويتيكر في كان، استطعت أن ألتقي وأبدي إعجابي بفنان صاحب كاريزما هائلة وحضور لامع".

ولهذه المناسبة، سيُعرض في الثامن عشر من أيار/مايو الجاري فيلم "فور ذي سايك أوف بيس" الذي أخرجه كريستوف كاستان وتوماس ساميتين وأنتجه فورست ويتاكر.

وعلق فورست ويتيكر في تصريحات أوردها البيان قائلا "قبل 34 سنة، غيّر مجيئي إلى كان للمرة الأولى حياتي (...) العودة إلى هذا المهرجان الجميل امتياز، لعرض عملي وأيضا لأستلهم من كبار فناني هذا العالم".