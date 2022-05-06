ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ آب/أغسطس .2009

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل العقاري الأمريكية/فريدي ماك/ بلغ متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري لمدة 30 عاما خلال الأسبوع الحالي 27ر5% مقابل 10ر5% خلال الأسبوع الماضي.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد أعلن أمس زيادة الفائدة الاتحادية بمقدار نصف نقطة مئوية/ وهي أكبر زيادة للفائدة منذ /2000 واشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة مجددا في إطار الجهود الرامية إلى كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي تعاني من نقص المعروض وزيادة سريعة في الأسعار، تتعرض لاختبار من جانب أسعار الفائدة التي ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عقود.

وارتفع سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمدة 30 عاما بنحو نقطتين مئويتين منذ نهاية العام الماضي. ورغم أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفائدة دفعت بعض المشترين المحتملين للخروج من السوق، مازالت المنافسة قوية بين المشترين لشراء العدد المحدود المعروض من الوحدات السكنية، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

من ناحيته، قال سام كاتر كبير المحللين الاقتصاديين في فريدي ماك في بيان إنه "في حين تمثل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المساكن تحديات بالنسبة للمشترين المحتملين، سيستمر نمو أسعار المساكن، لكن من المتوقع أن تتراجع خلال الشهور المقبلة".

وأشارت بلومبرج إلى أنه في المرة السابقة التي وصلت فيها أسعار فائدة التمويل العقاري إلى هذا المستوى المرتفع كان متوسط سعر الوحدة السكنية في الولايات المتحدة 3ر172 ألف دولار في حين يبلغ متوسط السعر حاليا الضعف تقريبا، بعد وصوله في الشهر الماضي مستوى قياسي قدره 3ر375 ألف دولار للوحدة.