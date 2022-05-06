ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، ستحقق في مدى خرق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك لقانون مكافحة الاحتكار في صفقة الاستحواذ المرتقبة على "تويتر".

وستقرر اللجنة الفيدرالية الشهر المقبل ما إذا كانت ستجري تحقيقاً معمقاً، حيث سيؤخر ذلك إبرام الصفقة لأشهر.

يذكر أن اللجنة تحقق فعلياً في مدى امتثال ماسك لمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة الاحتكار عندما استحوذ على حصة 9% من أسهم "تويتر" في أوائل أبريل الماضي.

وكان مصدر مطلع قال لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يصبح ماسك الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"تويتر"، بعد إنهاء عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، مع اقتراب الملياردير من تأمين التمويل اللازم للصفقة.