أعلنت الشرطة السويسرية أنّها ضبطت أكثر من 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل شحنة من حبوب البن وصلت إلى مصنع تابع لـ"نسبريسو".

وأشارت الشرطة إلى أنّ عمالاً تابعين للمصنع الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا أعلموا السلطات الاثنين بعثورهم على مسحوق أبيض غامض داخل أكياس حبوب البن.

وأوضحت شرطة فريبورغ أنّ الموظفين في المصنع المملوك لشركة "نستله" السويسرية العملاقة للأغذية "عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا يفرغون أكياساً تحوي حبوب بن طازجة".

وبيّن التحليل أنّ المادة التي عُثر عليها هي الكوكايين. وقالت الشرطة إنّ عملية تفتيش خمس شحنات "نُقلت إلى المصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا المخدر"، مشيرةً إلى أنّها شددت الرقابة الأمنية في محيط المصنع أثناء عملية الضبط التي شاركت فيها كذلك وحدة تابعة للجمارك.

وشددت الشرطة على أنّ كمية الكوكايين لم تلوّث الإنتاج التابع للمصنع.

ولفتت إلى أنّ التحقيق الأولي خلص إلى أنّ الشحنة أتت من البرازيل، مضيفة أنّ كمية الكوكايين المضبوطة نقية بنسبة تفوق الثمانين في المئة، وأنّ قيمتها تُقدّر بأكثر من خمسين مليون فرنك سويسري (51 مليون دولار).

وأشارت إلى أنّ "الكوكايين المضبوط يبدو أنّه كان متجهاً نحو السوق الأوروبية".