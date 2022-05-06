أكدت الفنانة هالة صدقي، أنها ترفض الموافقة على أعمال فنية من أجل التواجد فقط، لذلك تعتذر عن أعمال كثيرة عرضت عليها لأنها كانت ستؤثر بشكل سلبي على مسيرتها الحافلة بالأعمال الفنية الناجحة.

وقالت هالة صدقي، في تصريح إنه لا يصح أن تقدم أعمالا تقل فنيا عما قدمته من قبل وأنها تفضل البقاء بدون عمل للمحافظة على اسمها، مشيرة إلى أنها ليست مستعدة للنزول عن مستوى الأعمال التي قدمتها، وما يهمها أن يوضع اسمها في أعمال تليق بتاريخها الفني.

وأشارت إلى مشاركتها في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض في موسم رمضان المنصرم، موضحة أنه رغم صغر دورها إلا أنها وافقت من دون تردد لجرأة وأهمية موضوعه ورسالته الهادفة، وأنها توافق على بعض الأعمال لأهمية المواضيع التي تناقشها وليس لأهمية دورها بحد ذاته .

و أوضحت أن العمل ككل يقدم قضية مهمة جدا تمس كل امرأة تعرضت لظروف أدت إلى انفصالها عن زوجها ولديها منه أبناء، ويهدف إلى تصحيح مسار الأسرة، ويوجه رسالة تحذير للرجال بصورة خاصة، مؤكدة أن المسلسل يعتبر فرصة لإلقاء الضوء على قضية تهم السيدات والرجال وربما يكون فرصة أيضا من زاوية أخرى لتسليط الضوء على ما يفعلونه بأولادهم.

ورأت أنه رغم التغيرات التي تحدث في المجتمع وتغير وضع المرأة إلا أن القوانين لا تتغير منذ زمن، والفن دوره إلقاء الضوء على القضايا التي تهم المجتمع، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية تجاه العمل وهناك قبول كبير لدى شريحة عريضة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" في إطار درامي اجتماعي، حيث تظهر نيللي كريم في مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.ويشارك في بطولة المسلسل خالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.