تعتزم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية توسيع مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وهو أول مصنع لتسلا في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورج، فراوكه تسلت، اليوم الخميس في رد على سؤال إن " خطط تسلا لشراء أراض أخرى شرقي مصنع تسلا، معروفة لحكومة الولاية".

كانت إذاعة برلين-براندنبورج "آر بي بي" ذكرت استنادا إلى مصادر في الوزارة لم تفصح عنها ، أن تسلا عازمة على شراء نحو 100 هكتار شرقي مصنع السيارات لإنشاء محطة قطارات بضائع ومناطق تخزين إضافية.

غير أن وزارة البيئة قالت إنها ليس لديها عرض محدد بهذا الخصوص في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة مقر تسلا في جرونهايده تصل حتى الآن إلى نحو 300 هكتار.