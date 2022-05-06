أعلنت وزارة السياحة التونسية أن جرى تصنيف تونس كأول وجهة إفريقيا وعربيا والرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين خلال الفترة القادمة حسب حجم المبيعات التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل 2022، وفقا ل "بارومتر الوجهات" الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه "L’Echo Touristique" عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه "Orchestra".

وأضافت وزارة السياحة التونسية - في بيان أن المبيعات على الوجهة التونسية بفرنسا سجّلت خلال شهر أبريل 2022، حسب "البارومتر"، ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 أي قبل جائحة كورونا وهو مؤشر إيجابي يعكس الإنتعاشة المنتظرة للقطاع السياحي خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، ترأس وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين جلسة عمل تنسيقية للإطلاع على مدى الإستعداد لتنظيم الفعاليات السياحية القادمة التي ستنظمها الوزارة أو المؤسسات التى تشرف عليها.