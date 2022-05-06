أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، أنها انضمت إلى مجموعة الدفاع الإلكتروني التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأول عضو آسيوي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونيهاب" أنه تم قبول وكالة الاستخبارات رسميًا في مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع لحلف الناتو، ومقره في تالين بإستونيا اليوم، وسوف تمثل الوكالة كوريا الجنوبية في أنشطة التدريب والبحث بالمركز.

وقالت الوكالة: "نخطط لتعزيز قدراتنا في الاستجابة الإلكترونية إلى مستوى عالمي من خلال زيادة عدد موظفينا الذين يتم إرسالهم إلى المركز وتوسيع نطاق التدريب المشترك".

وتأسس المركز في عام 2008، ردًا على هجوم إلكتروني روسي أصاب شبكات وطنية في إستونيا بالشلل.

وأدى انضمام كوريا الجنوبية إلى المركز لزيادة عدد الأعضاء إلى 32، بما في ذلك 27 دولة من دول الناتو.