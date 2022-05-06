دعت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إلزام بعض المباني باستخدام ألواح طاقة شمسية، بهدف الإسراع في تقليل اعتماد التكتل على روسيا في مجال الطاقة.

وقال وزراء الطاقة في النمسا وبلجيكا وليتوانيا ولوكسمبورج وإسبانيا، في رسالة للمفوضية الأوروبية، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن كل مشروع للطاقة الشمسية "يقلل بصورة فورية ومباشرة من اعتمادنا على روسيا في مجال الطاقة."

وتتضمن الرسالة مقترحات للسلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي بإجراءات من شأنها توسيع استخدام الطاقة الشمسية في الاتحاد، وخفض تكاليف الطاقة في التكتل، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزراء على ضرورة أن تكون المباني العامة والمصانع والمتاجر وغير ذلك من المباني الأخرى ذات الأسطح المستوية مجهزة بألواح شمسية.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية خططا خلال شهر أيار/مايو الجاري حول كيفية الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية، ضمن عقوبات على خلفية غزوها لأوكرانيا.