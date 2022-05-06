انخفضت شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم للربع الثالث على التوالي، وسط نقص في مكونات التصنيع الذي يؤثر في الإمدادات في المناطق العالمية.

وأفاد موقع "جادجتس 360"-في تقرير - بأنه برغم الانخفاض في الشحنات، واصلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية ريادتها في السوق، التي تمكنت من الوصول إلى أعلى حصة في سوق الهواتف الذكية العالمية طوال خمس سنوات في الربع الأخير، تليها شركتا "أبل" الأمريكية و"شاومي" الصينية.

وأوضحت شركة "استراتيجي أنالتيكس"، الرائدة عالميًا في الاستشارات الإستراتيجية، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي إلى 314 مليون وحدة في الربع الأول، مشيرة إلى أن التحديات المستمرة بما في ذلك قيود العرض هي السبب الذي يؤثر في إمدادات الهواتف الذكية.

وعن أسباب التراجع، قالت المديرة الأولى في الشركة ليندا سوي، في بيان: "تستمر الظروف الاقتصادية غير المواتية، والقضايا الجيوسياسية، فضلاً عن اضطراب كوفيد-19 (إغلاق الصين وما إلى ذلك) في إضعاف طلب المستهلكين على الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات غير الأساسية".