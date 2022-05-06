أفاد علماء صينيون فى جامعة " "ساوثرن ميكال" فى بكين ، بأن صبغة النبات ، التى تعطى النبات لونه المميز، يمكن أن تقلل بشدة من ضغط الدم المرتفع لدى الإنسان .

أوضح العلماء أن تناول" الفلافونويد كيرسيتين" ( وهى مادة لونية نباتية من مجموعة البولى فينول وفلافوند المضادة للأكسدة ) يمكن أن تقلل بشكل كبير من إرتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب .. ومادة " الكيرسيتين" ، هى صبغة نباتية تتواجد عادة فى العديد من البناتات ، والأطعمة ، مثل البصل ، الشاى ، التفاح وفى الدراسة الحالية ، التى نشرت نتائجها فى عدد مايو من مجلة " التغذية " الطبية ، راجع الفريق البحثى دراسات متعددة قيمت تأثير مادة " الكيرسيتين" على ضغط الدم مستويات السكر في الدم .. فقد قيم العلماء كل دراسة نسبة الجلكوز فى الدم ، أو الكوليسترول الكلى، أو الإنسولين .. تم تضمين 17 دراسة مع ما مجموعه 886 مشاركا.

ووجد الباحثون نتائج 13 مجموعة علاجية خلال الدراسات ، أظهرت أن مادة " الكيرسيتين" تعمل على تخفيض مستوى ضغط الدم الإنقباضى بشكل ملحوظ .. فقد أظهر المشاركون الذين تناولوا " الكيرسيتين" لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر تغيرًا ملحوظًا في مستويات كوليسترول ، البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) .

وخلص الفريق البحثى إلى أن إنخفاض ضغط الدم بأكثر من 10 ملم زئبقى ساهم فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بلغت ( 50 % ) ، ومابين ( 35 - 40 % ) للسكتة الدماغية ، وحوالى مابين ( 20 - 25 % ) لإحتشاء عضلة القلب ( تضخم عضلة القلب) .. لذلك ، يقترح الباحثون أن التأثيرات الإيجابية لتناول مادة "الكيرسيتين" على خفض ضغط الدم تدعم إستخدامها فى علاج مرضى ضغط الدم المرتفع .