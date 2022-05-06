قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك لمركزي الأوروبي في مقابلة صحفية إنه يتعين على البنك زيادة سعر الفائدة الأوروبية الأقل من صفر في المئة حاليا خلال اجتماعه المقرر في تموز/يوليو المقبل.

وقال رين محافظ البنك المركزي الفنلندي "اعتقد أنه سيكون مبررا زيادة الفائدة على الإيداع بمقدار 25ر0 نقطة مئوية لتصل إلى صفر في المئة عندما يحل الخريف... بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع السياسة النقدية تدريجيا وبطريقة استباقية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التصريحات بشأن تشديد السياسة النقدية مهمة لأنها تأتي من أحد الأعضاء الأكثر تأييدا عادة للسياسة المرنة في المجلس وهو ما يشير إلى اتفاق أعضاء المجلس على توقيت زيادة الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

كانت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال تموز/يوليو المقبل.

وأضافت في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا يكفي الكلام الآن علينا أن نتحرك... من منظور اليوم اعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة".

جاءت تصريحات شنابل بعد أيام قليلة من تصريحات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوز التي أشار فيها إلى أن تموز/يوليو المقبل لحظة ممكنة لزيادة سعر الفائدة رغم انه قال إن هذا "غير محتمل".

وأوضحت بلومبرج أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أشاروا إلى احتمال زيادة سعر الفائدة في أوائل الربع الثالث من العام الحالي، مضيفة أن شنابل تعتبر من أكثر الأعضاء نفوذا في المجلس التنفيذي للبنك.