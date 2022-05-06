كشف استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن ما يقرب من 80% من اليابانيين يعتقدون أن العبء الواقع على محافظة (أوكيناوا) في استضافة الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في البلاد ليس عادلاً مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأفاد الاستطلاع -الذي تم إجراؤه على مستوى البلاد بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة أوكيناوا إلى الإدارة اليابانية ونشرته "كيودو" عبر موقعها الرسمي - بأن 58% من المشاركين يؤيدون نقل بعض المنشآت العسكرية الأمريكية خارج المحافظة الواقعة بجنوب البلاد، في حين عارض 69% نقل القواعد إلى المناطق التي يعيشون فيها، رغم أن 79% يعتقدون أن العبء على أوكيناوا يظل كبيرًا بشكل غير متساو.

وظلت أوكيناوا تحت الحكم الأمريكي حتى عام 1972 حتى بعد أن استعادت اليابان السيادة في عام 1952 بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت موطنًا لـ 70 في المائة من إجمالي المساحة المستخدمة حصريًا من قبل المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان على الرغم من أنها تمثل حوالي 0.6% من إجمالي مساحة اليابان.

وفي الاستطلاع، قال 51% إنهم يعتقدون بضرورة تقليص القواعد الأمريكية في أوكيناوا بشكل كبير، بينما رد 6% بضرورة إزالتها بالكامل، وقال أربعون في المائة إن القواعد جيدة كما هي.

يشار إلى أنه لا تزال (أوكيناوا) مهمة للولايات المتحدة؛ لأنها تعمل كمركز استراتيجي لعملياتها العسكرية في المحيط الهادئ،