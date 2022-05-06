قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل الماضي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس.

وكان رقم مارس 2022، قد تم تحديده سابقا عند 159.3 نقطة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في "الفاو"، ماكسيمو توريرو كولين، إن "الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، لاسيما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".