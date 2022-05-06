قال وزير المالية في دولة جنوب السودان، أجاك أشويل، أمس الخميس، إن الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ أشهر، إذ يتم إنفاق إيرادات النفط في البلاد على خدمة القروض المدعومة بالنفط التي لن يتم سدادها قبل 2027.

وكان إنتاج البلاد من النفط الخام، بلغ في يوليو من العام الماضي 154 ألف برميل يوميا، أي أقل بكثير مما بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا قبل انزلاق البلاد في حرب أهلية بين عامي 2013 و2018.

وذكرت وزارة البترول العام الماضي، أن عدة مناطق وصلت بالفعل إلى ذروة إنتاجها، وتأتي بإنتاج أقل.

وأضاف أشويل أنه وجد متأخرات غير مدفوعة لأكثر من أربعة أشهر عندما تولى منصبه في نوفمبر من العام الماضي.