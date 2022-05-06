يفكر العديد من الأشخاص في ترك وظيفتهم الحالية، من أجل الحصول على وظيفة براتب أعلى في مكان آخر، وحتى ولو لم يكن الراتب يمثل أولوية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين قد يفكرون في ترك العمل لأسباب أخرى، فمن المهم أن يعرفوا مقدار ما يجنونه من صاحب العمل الحالي، لأن ما يحصلون عليه أكثر من مجرد راتب.

ويساعد تقدير إجمالي التعويضات - بما في ذلك الإجازات المدفوعة والحوافز - الموظف على معرفة مقدار ما ينفقه صاحب العمل عليه، مما يمكنه من مقارنة عرض العمل الجديد بمزايا الوظيفة الحالية من الناحية المالية.

ويمكن أن يدخل الموظف إلى القسم الخاص بالموارد البشرية في موقع الشركة، لمعرفة كل الأمور المتعلقة بحزمة التعويضات، ومقدار زيادة الراتب على مدى سنوات العمل، ونستعرض في هذا التقرير بعض المزايا الرئيسية التي يجب أن يضعها الموظف في اعتباره عند حساب التعويضات الفعلية التي يحصل عليها من عمله الحالي.

1- التغطية الصحية

- التأمين الصحي من المزايا المهمة التي يتمتع بها الموظفون، ويغطي أصحاب العمل عادة نسبة كبيرة من أقساط التأمين الصحي، والتي تتراوح بين 73% إلى 83%، وفقاً لبيانات مؤسسة "عائلة كايزر" لعام 2021، لكن هناك شركات تدفع نسبة أقل، لذلك من المهم وضع ذلك في الاعتبار عند مقارنة حزمة التعويضات الحالية بعرض العمل الجديد.

2- خيارات الأسهم



- تمنح بعض الشركات لموظفيها الحق في شراء أسهمها بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة كنوع من أنواع التعويضات والحوافز، فعلى سبيل المثال يمكن أن يُتاح للموظف شراء 50 سهماً مقابل 20 دولاراً، في حين أن سعر السهم الفعلي 35 دولاراً، مما يحقق أرباحاً أكثر للموظف من المتداول العادي من خارج الشركة، وهي ميزة أخرى يجب أن يضعها الموظف في اعتباره عند حساب راتبه.

3- قيمة الإجازات مدفوعة الأجر



- يمكن حساب قيمة الإجازات مدفوعة الأجر من خلال حساب عدد أيام الإجازات المدفوعة التي يحق للموظف الحصول عليها، وحساب مقدار الراتب الذي يحصل عليه الشخص في نفس عدد أيام الإجازات، فعلى سبيل المثال إذا كان راتب الموظف خلال أسبوعين عمل ثلاثة آلاف دولار، ويحق له الحصول على إجازة تصل إلى سبعة أسابيع، فإن قيمة هذه الإجازات المدفوعة تبلغ 10.5 ألف دولار.

4- المزايا التعليمية



- إذا كان صاحب العمل يدفع للموظف تعويض الرسوم الدراسية، أو يدفع له رسوم الدورات التدريبية التي يحصل عليها، فمن المهم أن يضع الموظف ذلك في اعتباره عند حساب راتبه.

5- مزايا غير فورية لكنها مهمة



- يشمل ذلك التأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، ويجب حساب مقدار ما يدفعه صاحب العمل في التأمين وإضافته إلى الراتب، لقياس حجم الراتب الفعلي.

6- مزايا الرفاه ومساعدة الموظفين



- يشمل ذلك ما تقدمه الشركة للموظفين من مزايا خاصة بالرفاه وصحتهم النفسية والجسدية بما في ذلك خصومات على الاشتراك في الصالات الرياضية واستشارات التغذية، وتقديم الاستشارات النفسية.

- من المهم أن يحسب الموظف قيمة هذه الخدمات إذا كان سيدفعها من راتبه، ويضيفها على راتبه، لحساب الراتب الفعلي الذي يحصل عليه.

7- مزايا أخرى مهمة

- تتيح بعض الشركات للموظفين العمل من المنزل بضعة أيام في الأسبوع، وتوفر هذه الميزة نفقات التنقلات، كما توفر شركات أخرى برامج تدريب تساعد الموظفين على تطوير حياتهم المهنية وبالتالي زيادة رواتبهم، وكلها مزايا يجب وضعها في الاعتبار عند حساب الراتب.