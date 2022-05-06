من السهل أن يعرف الشخص أسباب حدوث المشكلة عندما تحدث للآخرين، ومن الممكن أن يقترح حلولاً لها، لكن عندما تقع على عاتقه مسؤولية معالجة المشكلة، تصبح الأمور معقدة فجأة، ويبدأ في التفكير في كل الخيارات المتعددة المتاحة، وتحليل عواقب كل خيار.

ورغم حالة عدم اليقين التي يشعر بها الأشخاص عادة في مثل هذه المواقف، إلا أنه من الممكن التغلب على الشعور بالخوف، والتركيز على أفضل خيار متاح، وحل المشكلات بشكل مبتكر، من خلال الاعتماد على 5 خطوات فعالة نستعرضها في هذا التقرير.



5 خطوات لحل مشكلات العمل بشكل مبتكر

1- التحلي بالواقعية



- التفكير خارج الصندوق أمر مهم، لكن في نفس الوقت لدى جميع الأشخاص حدود للعمل وفقها، فلا يمكن تغيير قواعد العمل بالكامل، بمعنى آخر، يحتاج الأشخاص في بعض الأحيان إلى التحلي بالواقعية، والبقاء داخل الصندوق، وحل المشكلات وفقاً للإمكانات والموارد المتاحة.

- تتمثل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك في تحديد حدود الموقف ومدى سيطرة الشخص عليه، مما يعطيه فكرة عن الأشياء الممكنة، والخيارات المتاحة لحل المشكلة.

2- العصف الذهني

- في هذه المرحلة يجمع الشخص أكبر قدر من الأفكار التي تأتي إلى ذهنه ويدونها، وكلما زاد عدد الأفكار كان أفضل، والهدف من ذلك ليس تقييم الخيارات، أو محاولة معرفة الخيار الأفضل، وإنما الوصول إلى عدد كبير من الأفكار.

3- تضييق الخيارات

- في هذه المرحلة يجب البدء في استبعاد الأفكار التي تتطلب موارد ضخمة أو تلك التي يصعب تنفيذها، وإعداد قائمة مختصرة بالأفكار التي تزيد احتمالات نجاحها.

4- إعداد قائمة بالمزايا والعيوب

- لا يوجد حل مثالي، فكل حل ينطوي على مزايا وعيوب، لذلك من المهم إعداد قائمة بمزايا وعيوب كل الحلول، حتى يتمكن الشخص من رؤية الأمور بشكل أوضح، وتحديد مدى تأثير كل حل على باقي جوانب العمل.

5- الاختيار من بين مجموعة من الخيارات السيئة

- بعد تقييم مزايا وعيوب كل خيار، من الممكن أن يجد الشخص أن جميع الخيارات لها نتائج مكلفة، فعلى سبيل المثال قد يتطلب الأمر خفض هوامش الربح من أجل زيادة المبيعات، أو تقليل عدد الموظفين والاستثمار في التقنيات الجديدة، وسيكون على الشخص في هذه الحالة اختيار الحل الأفضل من بين الخيارات السيئة.