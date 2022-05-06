حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى الجمعة 6 مايو، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

ظلت العملة الأمريكية مرتفعة وسط توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح.

وقال محللون إن تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم قد يعزز الحجة لتشديد قوي.

يتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منافسة، 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاماً عند 104.07 نقطة.

لكنه فقد قوته لاحقاً في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55. وبدا واضحاً أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

وفقد اليورو ما يصل إلى 0.5% مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، قبل أن يعكس مساره.