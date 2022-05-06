44.5 مليون دينار دعماً للحديد و7.9 ملايين للأسمنت العام الماضي

صرفت لأكثر من 7 آلاف مواطن.. وأغسطس وسبتمبر سجلا ذروة الطلب



طارق عرابي



كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، عن أن إجمالي عدد أكياس الاسمنت والحديد المدعوم الذي قدمته الوزارة للمواطنين خلال عام 2021 بلغ نحو 12.174 مليون كيس أسمنت بإجمالي قيمة دعم للشركة الكويتية للتموين وشركة أسمنت الكويت بلغت نحو 7.9 ملايين دينار، فيما تم صرف 331.9 ألف طن حديد بقيمة دعم إجمالية بلغت 44.5 مليون دينار.



وقالت المصادر إن نحو 7227 مواطنا استفادوا من أكياس الاسمنت الذي تقدمه الوزارة للمواطنين المقبلين على البناء أو عمليات الترميم، فيما استفاد 7102 مواطن من الحديد المدعوم خلال العام المنصرم.



وأضافت المصادر أن الطلب على الحديد والأسمنت بلغ ذروته في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث شهد شهر أغسطس صرف 1.5 مليون كيس أسمنت لـ 814 مواطنا، و39 الف طن حديد لـ 794، فيما شهد شهر سبتمبر صرف مليوني كيس اسمنت لـ 900 مواطن، و43 ألف طن حديد لـ 881 مواطنا.



وأكدت المصادر أن شهر فبراير شهد أقل الطلبات على الاسمنت والحديد المدعوم، حيث بلغ إجمالي عدد اكياس الاسمنت التي صرفت للمواطنين في فبراير 284 الف كيس صرفت لنحو 166 مواطنا، فيما بلغت كمية الحديد المدعوم 6.4 آلاف طن لـ 147 مواطنا.