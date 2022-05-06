مفرح الشمري

انتقل الى رحمة الله الفنان القدير شريدة الشريدة عضو فرقة المسرح الكويتي بعد صراع مع المرض.



وقد شارك الراحل " بوحمود" شريدة الشريدة في العديد من الأعمال الفنية اذاعيا وتلفزيونيا ومسرحيا منذ اوائل السبعينيات، منها " الملف" و"طيف السلام" و"الابريق المكسور" الذي جسد فيه شخصية طبيب العيون و" رحلة العجائب" و" الجوهرة والصياد" و"الف باء"و "بيت بلا ابواب" و"سنطرون بنطرون"و"مرآة الزمان" و"قهوة الفرجان" و" على جناح التبريزي" و"فرحة أمة"، بالاضافة الى مشاركته في المسلسل الكرتوني " جازورا" وغيرها من الأعمال.

" الأنباء" تتقدم بأحر التعازي والمواساة الى أهل الفقيد، سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون) .