قامت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة بتشكيل فريق عمل متخصص للرقابة المستمرة والمكثفة على جميع المحال التجارية في منطقة أسواق المباركية لرصد أي تلاعب في الأسعار ومدى مطابقة السلع للمقاييس المعتمدة والغش التجاري.



وقالت الوزارة في بيان صحافي لـ «كونا»، إنه تم تشكيل هذا الفريق من مجموعة من منتسبي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وإدارة المعادن الثمينة وبمتابعة وإشراف وكيل القطاع محمد العنزي وذلك للرقابة المستمرة على منطقة أسواق المباركية «لأهميتها التراثية والسياحية والتاريخية كونها تعد الوجهة الأولى للسائحين ولزوار الكويت وللمستهلك المحلي على حد سواء».



وأضافت أنها قامت بوضع خطة عمل متكاملة وتحديد جداول زمنية للمجموعات العاملة في هذا الفريق بما يضمن الوجود المستمر لأفراد الفريق في السوق وتغطية منطقة أسواق المباركية بالكامل طوال ساعات عمل المحال الموجودة في المنطقة.



وأكدت الوزارة أن قرار تشكيل هذا الفريق يأتي في إطار حرصها على القيام بدورها الرقابي والمجتمعي في مختلف المجالات والأصعدة والمساهمة في إثراء إحدى أهم المناطق التجارية السياحية في الكويت.