شنت الشرطة الإسرائيلية فجر الجمعة عملية بحث بعد هجوم أودى بحياة ثلاثة أشخاص في إلعاد بالقرب من تل أبيب في يوم إحياء ذكرى «النكبة»، فيما توعد رئيس لجنة الدفاع بالكنيست الإسرائيلي رام بن باراك أن حماس ستدفع ثمن تحريضها على العملية.



ودعت الشرطة السكان إلى تقديم معلومات عن مكان اختباء المهاجمين، ونشرت صورتي واسمي فلسطينيين قالت إنهما من جنين في الضفة الغربية وتشتبه في أنهما نفذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة الخطر، كما ذكرت جمعية الإسعاف الإسرائيلية.



وقالت الشرطة في بيان، إنها تقوم «بالتعاون مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى بنشاط مكثف في منطقة إلعاد، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة لها من أجل إلقاء القبض على اثنين من سكان منطقة جنين».



وقالت إن الفلسطينيين هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، من سكان قرية رمانة في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال المسعف ألون ريزكان إن «موقع الهجوم كان معقدا»، موضحا أنه شاهد رجلا يبلغ من العمر 40 عاما ميتا بالقرب من دوار، ورجلا آخر فاقد الوعي في حديقة مجاورة قبل أن تعلن وفاته في وقت لاحق، ورجلا ثالثا بجانبه توفي متأثرا بجروحه.



من جهته، صرح بن باراك بأن حماس سوف تدفع ثمن تحريضها على"الإرهاب"في أعقاب الهجوم، وقال: «حماس تدعو الأشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وتعطيهم التعليمات. يتعين عليهم أن يفهموا أنهم في حاجة لوقف هذا، وسوف نجعلهم يدفعون ثمن التحريض»، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني. وأضاف «ما يتم الإعداد له بالضبط؟ لم يتم اتخاذ قرار بشأنه».



في المقابل، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن هذه «العملية جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات»، مؤكدا أن «اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب».



من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد حميد (ابو الحسن)، أن «العملية البطولية» في إلعاد «جاءت انتصارا للمسجد الأقصى».



وأضاف أن «تدنيس جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وتجاوز لكل الحدود»، مؤكدا أن «شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال وعدوانه».