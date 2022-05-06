أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعون للمتمردين الحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن التحالف إعلانه «مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية».



وبحسب التحالف، فإنه سيتم إكمال «ثلاث مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن» الجمعة.



من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشير عمر لوكالة فرانس برس «سهلت اللجنة الدولية عمليات نقل اكثر من 100محتجز أفرج عنهم من قبل التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة أقلع من مطار أبها إلى عدن».



وبحسب عمر فإنهم «جميعهم يمنيون احتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع».