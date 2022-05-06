نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس وجود أي تقييم سري في إدارة الرئيس جو بايدن حول أنه لم تعد هناك أي جدوى من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، معربا في الوقت نفسه عن قلق واشنطن من تطوير إيران للصواريخ الباليستية ودعمها المستمر للإرهاب.



وقال برايس حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأميركية «إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بعدم حصول إيران على السلاح النووي»، مشددا على ضرورة العودة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.



يأتي هذا عقب ساعات من استبعاد سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد حدوث أي تقدم ملموس في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ عام 2018، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق النووي مع إيران «قد لا يرى النور إطلاقا».