تتزايد المخاوف من أن القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا سرقت نحو 700 ألف طن من القمح، وهي سرقة لها تداعياتها على الاقتصاد الأوكراني وإمدادات الغذاء العالمية.

وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير الأسواق التجارية والقسم التجاري بمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، الفاو: «نرى دليلا واضحا على أن روسيا سرقت الحبوب ونقلتها على متن شاحنات إلى روسيا».

وأضاف: «أعتقد أن هناك قدرا من المصداقية في المقطع المصور».

واستشهد أيضا بالتقارير التي تتحدث عن أن القوات الروسية سرقت معدات زراعية ودمرت الصوامع، مشيرا إلى أن «هناك دليلا مصورا على مثل هذا النشاط منشور على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي».

وقال إن التوقعات تظهر أن أوكرانيا سيكون لديها نحو 14 مليون طن من الحبوب للتصدير العام الحالي. وفي الأعوام العادية، كانت تمتلك نحو 24 مليون طن للتصدير أو التخزين للشتاء. لكنه أشار إلى أنه تم غلق الكثير من الموانئ الأوكرانية وأن نقل الحبوب بالقطارات أو الشاحنات يشكل تحديا.

وقال شميدهوبر إنه تمت زراعة نحو 50% من محصول الصيف حتى اليوم ويتوقع أن محصول العام الحالي سوف يصل لنحو 70% من المعدل الطبيعي. لكنه أشار أيضا إلى أن كل التوقعات مشوبة بالغموض بسبب الحرب.

شولتس مدعو لأوكرانيا

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى اتخاذ «خطوة قوية» وزيارة كييڤ في التاسع من مايو، وهو اليوم نفسه الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفييتي على النازية في الحرب العالمية الثانية. ويمثل يوم النصر أحد أهم المناسبات الوطنية في روسيا، فيما يعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

وكان زيلينسكي يتحدث عبر مترجم لمركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، ووجه انتقادات حادة لروسيا، خصوصا بشأن ماريوبول، حيث تقول كييڤ إنه لايزال هناك مدنيون يختبئون في مصنع للصلب تحول إلى حطام تحت الحصار.

لكنه وجه الدعوة أيضا إلى شولتس بعد توتر العلاقات بين البلدين إثر منع الرئيس الألماني من زيارة كييڤ الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي في اتصال عبر الڤيديو: «لقد وجهت إليه الدعوة، والدعوة مفتوحة، مضى على هذا بعض الوقت».

وأضاف: «إنه مدعو للحضور إلى أوكرانيا، ويمكنه اتخاذ هذه الخطوة السياسية القوية للغاية بالمجيء إلى هنا، إلى كييڤ في 9 مايو. أنا لن أشرح الأهمية، أعتقد أنك مثقف بما فيه الكفاية لفهم السبب».

أطباء بلا حدود

إلى ذلك، ناشدت أوكرانيا منظمة «أطباء بلا حدود» المساعدة في إجلاء المقاتلين والمدنيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الذي تحاصره القوات الروسية وتقصفه منذ أسابيع.

ونشرت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا بموقعها على الإنترنت الجمعة تفاصيل خطاب أرسلته إلى المنظمة الخيرية الطبية أبدت فيه نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك مخاوف من «الظروف البائسة» في المصنع.

ونقلت عن فيريشتشوك قولها إن منظمة أطباء بلا حدود قدمت المساعدة إلى المحتاجين أو ضحايا الصراعات المسلحة.

وقالت الوزارة في موقعها على الإنترنت: «وفقا للمبادئ التي ترشد منظمة أطباء بلا حدود، تطلب وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا إرسال بعثة لإجلاء المدافعين عن ماريوبول والموجودين حاليا في مصنع آزوفستال».

واحتلت القوات الروسية ماريوبول، باستثناء آخر المدافعين عن المدينة وعشرات المدنيين المتحصنين في مصنع آزوفستال.

وتم إجلاء نحو 500 مدني من ماريوبول ومصنع آزوفستال منذ بدء عملية للأمم المتحدة، على ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وقال أندري يرماك على تلغرام: «تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني». وتابع أن كييڤ «ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين» العالقين في المدينة المنكوبة، مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر.

واتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية القوات الروسية بانتهاك وقف إطلاق النار عند مصنع آزوفستال وإطلاق النار على سيارة كانت في طريقها لإجلاء مدنيين من المصنع، مما أسفر عن سقوط قتيل وجرحى.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في منشور على الإنترنت: «خلال وقف إطلاق النار، استهدف الروس سيارة باستخدام سلاح موجه مضاد للدبابات. كانت هذه السيارة متجهة نحو المدنيين لإجلائهم من المصنع».

وأضاف: «أسفر القصف عن مقتل مقاتل واحد وإصابة 6 بجروح. يواصل العدو خرق كل الاتفاقات وعدم الالتزام بالضمانات الأمنية لإخلاء المدنيين».

جرائم حرب

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في فبراير ومارس.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير، أن المدنيين عانوا أيضا من انتهاكات مثل «إطلاق النار الطائش والتعذيب» على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييڤ في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو في مؤتمر صحافي عقد في كييڤ «هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية».

وأضافت ان المعلومات التي جمعتها المنظمة «يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل».

وتنفي روسيا ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وخلص التقرير إلى أن القوات الروسية ارتكبت «مجموعة من جرائم الحرب» فيما يبدو «في بوتشا من بينها «العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون» معظمها بالقرب من تقاطع شارعي يابلونسكا وفودوبروفيدنا.

وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية «معظمها فيما يبدو عمليات إعدام بدون محاكمة» في بوتشا ومناطق مجاورة.

وردا على سؤال لـ «رويترز» قبل تقرير منظمة العفو عن العملية الروسية في بوتشا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «قصة بوتشا ملفقة ومزيفة».