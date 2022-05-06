بيروت - داود رمال

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين المسجلين للانتخابات النيابية لدورة 2022 في الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ظل على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين د.عبدالله بوحبيب الذي زوده تباعا بتطورات عمليات الاقتراع في هذه الدول والمنقولة مباشرة بالصوت والصورة الى غرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية لهذه الغاية.

وشدد عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين، منوها بالجهود التي بذلت لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات.

ملف الانتخابات النيابية كان أيضا من المواضيع التي بحثها عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، حيث أبلغ رئيس الجمهورية المسؤولة الدولية ان العملية الانتخابية انطلقت امس في عدد من السفارات اللبنانية في الدول العربية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ان تستكمل غدا في أوروبا والأميركتين وأفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد إنجاز كل الترتيبات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ينبثق عنها المجلس النيابي الذي يؤمل أن يعبر عن تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

وأكد رئيس الجمهورية ان القوى العسكرية والأمنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين إجراء الانتخابات في 15 الجاري في كل لبنان في أجواء آمنة ومستقرة ومنع حصول تجاوز من المرشحين للسقوف المالية المحددة ما يشكل تجاوزا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وهو ما أشارت إليه هيئة الإشراف على الانتخابات التي تتابع وفق القانون مراقبة العملية الانتخابية من مختلف النواحي.

​وتناول عون موضوع المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل 9 و10 الجاري للبحث في مستقبل النازحين السوريين في الدول المجاورة لسورية، حيث قال ان موقف لبنان واضح لجهة ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد الاستقرار الأمني الذي تعيشه غالبية المناطق السورية، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح السوري نظرا للتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية فيه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأكد عون ان لبنان قام بواجبه تجاه النازحين منذ العام 2011 لكنه بات عاجزا عن الاستمرار، ما يوجب عودة النازحين الى بلادهم وتقديم المساعدة الدولية لهم فيها بدلا من توزيعها عليهم في لبنان، لأن احد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية، علما ان الكثير منهم ينتقلون الى سورية دوريا ويعودون مع نهاية الشهر للحصول على المساعدات الدولية.

وكانت فرونتسكا نقلت الى الرئيس عون في مستهل اللقاء تعازيها بضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس قبل أسبوعين، لافتة إلى ان القوات الدولية وضعت إمكاناتها التقنية بتصرف الجيش اللبناني للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين. وأشارت إلى ارتياحها لبدء العملية الانتخابية في الخارج والتي ستستكمل في الداخل من دون أي عوائق، علما ان الأمم المتحدة ساهمت في تأمين حاجات لوجستية تتطلبها الانتخابات النيابية.