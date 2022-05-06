رفضت الأمم المتحدة المشاركة في ترؤس مؤتمر بروكسل حول سورية المزمع عقده بعد أيام، وذلك لعدم توجيه الدعوة لروسيا لحضوره.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي تحدث للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن رفض مشاركة روسيا في المؤتمر جاء ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا، وقال إن الأمم المتحدة اعتذرت عن المشاركة في رئاسة هذه النسخة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الذي سيرأس المؤتمر الذي سيعقد يومي 9 و10 مايو الجاري، وتابع «ليس لدينا خلاف مع الأمم المتحدة».

وكان المؤتمر الخامس لدعم سورية والمنطقة قد عقد العام الماضي برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال بشأن سبب دعوة روسيا للمؤتمرات السابقة رغم تدخلها العسكري في سورية منذ عام 2015 ، الذي ساهم في صمود جانب حكومة دمشق، قال المسؤول الأوروبي إن «روسيا كانت في الماضي جزءا من جهود لإنهاء الصراع...وكان ثمة أمل أن يشاركوا بصدق في إنهاء الصراع في سورية».

ولفت إلى أن «الهدف الأسمى لحدث بروكسل هو الاستمرار في دعم الشعب السوري في سورية والمنطقة وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وحقيقي للصراع السوري».

وأكدت 37 دولة و22 منظمة دولية حضورها المؤتمر الذي سيخصص اليوم الأول منه للحوار مع منظمات المجتمع المدني واليوم الثاني للمؤتمر الوزاري الذي ستصدر عنه التعهدات المالية.

وأشار مسؤول أوروبي آخر للصحافيين إلى أن مؤتمر سورية الخامس جرى التعهد فيه بـ 5.3 مليارات يورو (5.6 مليارات دولار أميركي) لعام 2021 وما بعده، معربا عن أمله في أن تخرج التعهدات بمبلغ مماثل، وأضاف «نناشد المانحين تقديم تبرعات سخية».

وأشار إلى أن الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت من أهم المانحين في المؤتمرات السابقة.

وعلى غرار النسخ السابقة من المؤتمر تتناول نسخة هذا العام من مؤتمر بروكسل القضايا الإنسانية المهمة التي تؤثر في حياة السوريين والمجتمعات المضيفة للنازحين سواء في سورية أو المنطقة.

وتواجه سورية أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى 14.6 مليون شخص من 13.4 مليونا العام الماضي.

ويعيش ستة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار وأكثر من 6.9 ملايين نازح في داخل سورية أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال.