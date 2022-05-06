أعلنت الخارجية الروسية أن محادثات «أستانة» في جولتها الـ 18 ستبدأ نهاية مايو الجاري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة «تاس»، إن الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة «أستانة» من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأضاف: «نعم، آمل أن ينعقد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة (أستانة) في نور سلطان قريبا، وقد تم تحديد موعده قبل بداية الصيف، في نهاية مايو، آمل أن يعقد».

وأكد بوغدانوف مناقشة موسكو لكل من أنقرة وطهران، على اعتبارهما ضامنين لعملية «أستانة»، بالإضافة إلى حكومة دمشق ووفود المعارضة.

واختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الجولة الـ 17 من مباحثات «أستانة» حول سورية، دون تقديم أي جديد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والميدانية.

هذا، وحضرت الجولة وفود الدول الضامنة للمسار والدول المشاركة بصفة مراقب والأمم المتحدة، إضافة إلى وفدي المعارضة السورية والنظام السوري.