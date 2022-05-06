نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع ڤيديو ادعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة يدعى سميح أشرف، ويقوم بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأكد المصدر الأمني أن ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.

وأضاف أنه تبين بالفحص، أن مقطع الڤيديو المشار إليه مفبرك، وأنه لا يوجد بوزارة الداخلية ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الڤيديو… وجار استكمال فحص السيارة المشار إليها.