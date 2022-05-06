نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، مشددة على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بڤيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).