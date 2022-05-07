ضمن الحملات المرورية المكثفة للإدارة العامة للمرور ممثلة في ادارة التنسيق والمتابعة، تم تحرير (80) مخالفة مختلفة اثناء حملة مرورية على دراجات توصيل الطلبات في ثلاثة مناطق بمحافظة الأحمدي واحالة شخص مخالف لقانون الإقامة