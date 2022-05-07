twitter facebook whatsapp viber telegram email الإعلام الأمني: ضمن الحملات المرورية المكثفة للإدارة العامة للمرور ممثلة في ادارة التنسيق والمتابعة، تم تحرير (80) مخالفة مختلفة اثناء حملة مرورية على دراجات توصيل الطلبات في ثلاثة مناطق بمحافظة الأحمدي واحالة شخص مخالف لقانون الإقامة السبت 2022/5/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1823 A+ A- استمع ضمن الحملات المرورية المكثفة للإدارة العامة للمرور ممثلة في ادارة التنسيق والمتابعة، تم تحرير (80) مخالفة مختلفة اثناء حملة مرورية على دراجات توصيل الطلبات في ثلاثة مناطق بمحافظة الأحمدي واحالة شخص مخالف لقانون الإقامة