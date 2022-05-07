قرار لوزير التجارة والصناعة حدد مسؤولية وزارة الشؤون عن الرقابة على ألعاب تسلية الأطفال





علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا بشأن إضافة 5 أنشطة إلى الأنشطة التجارية، والتي تتضمن الإنتاج المسرحي وألعاب تسلية الأطفال.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 48 لسنة 2022، فقد قضى في مادته الأولى بأن تضاف 5 أنشطة إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.



وتضمنت قائمة الأنشطة المستحدثة «الإنتاج المسرحي» وحدد الجهة الرقابية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ونشاط ألعاب تسلية الأطفال والجهة الرقابية المشرفة عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



يأتي ذلك إلى جانب استحداث أنشطة البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية وتدوير مخلفات الكرتون.